Was für ein ehrlicher Einblick in Ariana Grandes (25) Gefühlswelt. Hinter der Musikerin liegt eine harte Zeit. 2018 starb ihr Exfreund Mac Miller (✝26) an einer Überdosis, wenig später trennte sie sich von ihrem Verlobten Pete Davidson (25). Auch ein weiterer Vorfall lastete jahrelang auf ihren Schultern: 2017 gab die Beauty ein Konzert in Manchester, bei dem 22 Menschen nach ihrem Auftritt wegen eines Bombenanschlags getötet wurden. Zwei Jahre später traut sich die Schauspielerin in der englischen Stadt wieder auf die Bühne – auch eine Tour ist geplant. All das hätte sie ohne ihre Fans jedoch nie geschafft!

Denn nur dank deren Unterstützung hat sich die Sängerin wieder aufrappeln können. Auf Instagram stellte Ari einen rührenden Dankes-Post online: "Vor einigen Monaten habe ich meinem Team noch gesagt, dass ich in keinem guten Modus sei, um zu touren oder zu arbeiten. Aber meine Freunde und ihr und meine Musik haben wirklich mein Leben gerettet und alles umgedreht!" Zwar würde Ariana immer noch heilen, doch sie freue sich bereits auf ihre anstehenden Auftritte.

Trotzdem versucht die einstige Disney-Prinzessin, auch die negativen Momente in ihrem Leben anzunehmen. "Ich wollte noch sagen, wie dankbar ich für mein Leben bin, für die Leute darin, die Hochs und Tiefs, das Lachen und den Schmerz und für die Musik", fügte Ariana an.

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Getty Images Ariana Grande, beim Coachella 2018

