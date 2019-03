Familienfreuden und -fehden – bei der schwangeren Herzogin Meghan (37) geht beides Hand in Hand. Denn seit die vormalige Schauspielerin, die mit der Fernsehserie "Suits" berühmt geworden ist, ihre große Liebe Prinz Harry (34) geheiratet hat, scheint es ihr die eigene Familie schwer zu machen. Nun meldet sich Meghans Schwester Samantha Grant wieder einmal zu Wort – sie sei verletzt und wütend. Denn eine Bemerkung von Meghans Ehemann soll die amerikanische Verwandtschaft mächtig in Rage gebracht haben.

Auslöser für den Eklat sei eine Bemerkung gewesen, die Harry in einem BBC-Radiointerview fallen ließ. Dort hatte er anlässlich auf Nachfrage, wie ihre Weihnachtsfeier gewesen sei, gesagt: "Sie hat es einfach großartig gemacht. Wir sind die Familie, die sie niemals hatte." Samantha zufolge fühlte sich die Markle-Familie durch diese Aussage schwer verletzt, wie sie laut britischem Mirror in in einer neuen Doku von Channel 5 verrät. Denn Meghan scheine sich für ihr Familie zu schämen. "Die erste Sache, die ich dachte, war: Ich glaube nicht, dass Harry die ganze Geschichte kennt", sagte Samantha in der Dokumentation "Meghan and the Markles: A Family at War". "Irgendwas stimmte da nicht. Auch wenn wir nie die klassische Familie waren, die sich an allen Feiertagen sahen, waren wir doch eine Familie."

Samantha ist der Ansicht, dass Meghan sie und die restliche Familie väterlicherseits mit Vorbedacht nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen hatte. Nur Meghans Mutter war bei der königlichen Hochzeit anwesend.

Chris Jackson / Getty Images; Splash News Meghan Markle und Samantha Grant

Getty Images Herzogin Meghan in Marokko

Tim P. Whitby - Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Rabat, Marokko

