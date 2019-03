Nur eine kann Germany's next Topmodel werden! Mit diesen Worten spornt Heidi Klum (45) ihre Nachwuchsmodels auch in der aktuellen Staffel ihrer Castingshow jede Woche erneut zu Höchstleistungen an – und dies aus gutem Grund. Denn bekanntlich winkt der Siegerin neben dem begehrten Topmodel-Titel ein üppiges Package mit weiteren Gewinnen. Und in diesem Jahr gehört dazu ein ganz besonderes Extra!

Vor wenigen Tagen ließ Modedesigner Michael Michalsky (52), der in früheren Staffeln Teil der Topmodel-Jury war, die Bombe platzen. Via Instagram verkündete er: "Die diesjährige GNTM-Gewinnerin wird das neue Gesicht der Michalsky-Parfüms!" Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich und der ehemaligen Kandidatin Pia Riegel (23), die im vergangenen Jahr den Duft in einer groß angelegten Kampagne repräsentiert hatte.

Zusätzlich zu dem – im wahrsten Sinne des Wortes – duften Extra erwartet die Siegerin der Castingshow natürlich auch in dieser Staffel eine ganze Reihe von Entlohnungen. Dazu gehören ein Cover-Shooting mit dem Magazin Harper’s Bazaar, ein Vertrag mit der Modelagentur ONEeins fab, eine Siegesprämie in Höhe von 100.000 Euro sowie ein Werbedeal für ein Beauty-Produkt. Wer wird dieses pralle Gewinnerpäckchen in der Finalsendung wohl abstauben dürfen?

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" 2019

Becher/WENN.com Michael Michalsky, Designer

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, Drittplatzierte von "Germany's next Topmodel" 2018

