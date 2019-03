Hollywood trauert Luke Perry (✝52)! Der Schauspieler erlitt am vergangenen Mittwoch einen schweren Schlaganfall und lag seitdem im Krankenhaus. Vor wenigen Stunden teilte sein Pressesprecher mit, dass der Familienvater am Montagmorgen im Kreise seiner Angehörigen in einem kalifornischen Krankenhaus verstarb – ein Schock für seine Schauspiel-Kollegen: Mit rührenden Worten nimmt Molly Ringwald, die in der Netflix-Serie Riverdale Lukes Ehefrau spielte, Abschied.

Auf Twitter meldete sich Molly mit emotionalen Worten – sie kann es nicht fassen, dass der 52-Jährige verstorben ist. "Mein Herz ist gebrochen. Ich werde dich so sehr vermissen, Luke Perry. Mein aufrichtiges Beileid für deine Familie", schrieb die Sängerin und versah den Beitrag außerdem mit einem Herz-Emoji. Sie spielte in der Erfolgsserie Mary Andrews, die Ehefrau von Lukes Rolle Fred Andrews.

Auch Christine Elise McCarthy, die jahrelang mit Luke für Beverly Hills, 90210 vor der Kamera gestanden hatte, ist nach dem Tod ihres lieben Kollegen in Schockstarre. "Schweren Herzens und erschüttert teile ich euch mit, dass wir Luke verloren haben. Ich bin noch immer geschockt und finde keine Worte", twitterte die 54-Jährige.

Getty Images Luke Perry, amerikanischer Schauspieler

Getty Images Molly Ringwald

WENN/Fayes Vision Christine Elise McCarthy, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de