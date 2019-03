So knackig sieht Hugh Jackman mit 50 Jahren aus! Der Schauspieler bereitet sich derzeit in Sydney auf seine weltweite Tournee "The Man. The Music. The Show." vor. Auf der Bühne will der Australier unter anderem mit seinen Lieblingsliedern aus Musical-Filmen wie "The Greatest Showman On Earth" und "Les Misérables" das Publikum begeistern. Los geht es am 13. Mai 2019 in Hamburg. Damit dem einstigen Sexiest Man Alive bei seinen Auftritten nicht die Puste ausgeht, arbeitet er fleißig an seiner Fitness und die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen!

Hugh Jackman (50) in Badeshorts am Bondi Beach in Sydney – bei diesem Anblick wird wohl so mancher Fan dahinschmelzen. Nach einem schweißtreibenden, morgendlichen Work-out im Fitnessstudio kühlt sich der 50-Jährige dort im Meer ab – sehr zur Freude der restlichen Strandbesucher. Im Moment soll der X-Men-Darsteller bei seinem Training besonders viel Wert auf seinen Bizeps legen: Die Muskelgruppe bringt er mit Lifts und Curls ordentlich in Form.

Normalerweise lebt Hugh mit seiner Frau Deborra-Lee Furness (63), Sohn Oscar und Tocher Ava in New York. Gegenüber Sylvia Jeffreys verriet er bei Tuesday's A Current Affair, dass sie alle Australien sehr vermissen würden und sich die ganze Familie schon auf die Shows der Welttournee in Australien freue. "Wir sind viel zu selten in Australien, es ist eine tolle Ausrede, um zurückzukommen", zeigt sich der Sänger heimatverbunden.

Getty Images Hugh Jackman bei der Eröffnung der Brit Awards 2019

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Jim Lee Photo / WENN Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness in Melbourne

