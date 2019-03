Es heißt Abschied nehmen: Schauspieler Luke Perry ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Er erlag am Montag in einem Krankenhaus den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Bekannt wurde der TV-Star vor allem durch seine Rolle in der Produktion Beverly Hills, 90210. Aber auch als Fred Andrews in der Serie Riverdale wurde er zuletzt zum Publikumsliebling. Jetzt nimmt das Produktionsteam seines letzten Serienzuhauses öffentlich Abschied von einem geliebten Kollegen.

"Luke war alles, was man sich wünschen kann: ein unglaublich fürsorglicher, vollkommen professionell mit einem gigantischen Herzen und ein wahrer Freund für alle", trauert das leitende Team bei Twitter. Er verkörperte in ihren Augen eine Vaterfigur für die jungen Schauspieler und erfüllte das Set mit Liebe und Freundlichkeit.

Das Magazin Variety berichtet zudem, dass das "Riverdale"-Team für den Tag nach Lukes Tod die Arbeit ruhen ließe. Was in der Serie mit Lukes Charakter passieren wird und ob die Rolle gestrichen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

