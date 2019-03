Justin Timberlake (38) und Jessica Biel (37) machen wirklich kein Geheimnis daraus, wie vernarrt sie ineinander sind! Seit Oktober 2012 sind der Erfolgsmusiker und die Schauspielerin glücklich verheiratet. Die Eltern des kleinen Silas (3) scheuen auch nicht vor öffentlichen Liebesbekundungen zurück – sie gelten längst als das absolute Traumpaar. Zu Jessicas 37. Geburtstag am 3. März ließ Justin es sich nicht nehmen, eine rührende Botschaft an seine Göttergattin zu posten!

Via Instagram schüttete der "Cry Me A River"-Interpret sein Herz aus. "Meine Partnerin in dieser Sache, die Leben heißt... Du bist der wundervollste Mensch, den ich je getroffen habe", schwärmte der 38-Jährige von seiner Frau. "Du bringst mich dazu zu lächeln, zu lachen und das Leben noch mehr zu lieben als ich dachte, dass ich es jemals könnte", schrieb Justin weiter. Er halte jeden einzelnen Moment mit Jessica in Ehren. "Ich kann es kaum erwarten, noch viele Jahre mehr mit dir zu verbringen."

Neben seiner zauberhaften Hommage veröffentlichte Justin einige lustige Pärchen-Pics von sich und Jessica. Seine Fans sind hin und weg von dem Beitrag des Sängers. "Ich habe hier gerade Freudentränen in den Augen, ihr seid so süß", kommentierte ein Follower.

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake bei den Emmy Awards 2018

Tommaso Boddi/Getty Images for Google Jessica Biel und Justin Timberlake, 2018

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seiner Frau Jessica Biel

