Was ist nur mit den Quiz-Teilnehmern Großbritanniens los? In der beliebten Show Wer wird Millionär hat Moderator Günther Jauch (62) seit dem Start vor 20 Jahren bereits ganze 14 Mal auf die Millionenfrage die richtige Antwort erhalten – das letzte Mal jubelte Leon Windscheid im Dezember 2015. Zugegeben: Die Sieger der Promi-Specials – TV-Comedian Oliver Pocher (41), Moderatorin Barbara Schöneberger (44) und Ex-"Wetten, dass..?"-Moderator Thomas Gottschalk (68) – hatten es dabei manchmal etwas leichter, weil die Sondersendungen generell etwas lockerer sind. Dennoch: Die Durststrecke, die die UK-Version von "Wer wird Millionär" zu verzeichnen hat, ist schon spektakulär: Auf der Insel gab es seit zwölf Jahren keinen Gewinner mehr!

Umso gespannter blickt die TV-Nation heute auf die Geschehnisse des ITV-Formats "Who Wants To Be A Millionaire?". Dort wird heute das erste Mal seit zwölf Jahren wieder die Eine-Million-Euro-Frage gestellt. Bei dem Spitzen-Kandidaten handelt es sich um einen Englischlehrer aus Birmingham, der einem Insider zufolge bisher "ein fantastisches Spiel" gespielt hat, wie Mirror berichtete. Auch Moderator Jeremy Clarkson, der seit der Neuauflage 2018 für die Show im Einsatz ist, beschrieb den Top-Kandidaten als "außergewöhnlich". Im Interview gab der Moderator sogar an, dass er es "kaum glauben" könne, dass er die Millionenfrage wirklich einmal einem Kandidaten stellen wird.

Seit September 2006 hat es in England keinen Millionen-Gewinner mehr gegeben. Zuletzt wurde die finale Frage dem Kandidaten Ingram Wilcox gestellt. Er war seit 1998 erst der fünfte Gewinner der TV-Show. Dazu muss man aber wissen: In Großbritannien gab es in den vergangenen Jahren deutlich weniger Show-Episoden als in Deutschland. Zwischen 2014 und Mai 2018 pausierte das Format ganz, seitdem gab es erst 13 Sendungen. Trotzdem hält die Suche nach dem nächsten Millionär schon seit rund 140 Folgen an – ob sie heute Abend endlich endet?

WENN "Wer wird Millionär"-Gewinner Leon Windscheid beim Brandenburg-Ball 2016

TVNOW / Gregorowius Benjamin Lange und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär"

Getty Images Jeremy Clarkson bei den The Sun Military Awards 2016

