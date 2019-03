Zahlreiche Top-Models haben Karl Lagerfeld (✝85) noch einmal die letzte Ehre erwiesen! Am 19. Februar hatte der legendäre Modeschöpfer und Chanel-Kreativdirektor in Paris seinen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren. Der Stardesigner wollte keine große öffentliche Beerdigung, so dass lediglich eine private Feuerbestattung abgehalten wurde. Seine einstigen Musen und prominenten Bewunderer haben jetzt eine andere Gelegenheit genutzt, um seiner zu gedenken: Der Star-Auflauf während der Chanel-Fashionshow mit Lagerfelds allerletzter Kollektion war gigantisch!

Im Rahmen der Pariser Fashion Week wurde am Dienstag die letzte Herbst/Winter-Linie gezeigt, die der Modezar für die Saison 2019/2020 entworfen hatte – und zwar in einem atemberaubenden Winter-Wunderland, das an ein österreichisches Bergdorf angelehnt war. Etliche Laufsteggrößen und Lieblinge des Verstorbenen wie Cara Delevingne (26), Penelope Cruz (44) und Kaia Gerber (17) schwebten über den verschneiten Runway und präsentierten mit Stolz Lagerfelds finale Kreationen.

Auch in den Zuschauerreihen versammelten sich viele Fashionistas und Ikonen der Mode-Branche – darunter Twilight-Hauptdarstellerin Kristen Stewart (28), die in einem ausgefallenen Chanel-Jumpsuit erschienen war. Schauspielerin Marion Cotillard (43), Musikerin Janelle Monáe (33), Pretty Little Liars-Darstellerin Ashley Benson (29) und Supermodel Naomi Campbell (48) gaben sich ebenfalls die Ehre. Letztere hatte sich gänzlich in Kleidungsstücke des Luxus-Modehauses gehüllt. Natürlich zählte auch Claudia Schiffer (48) zu den Gästen. Immerhin hatte Lagerfeld sie Ende der 80er Jahre selbst entdeckt.

