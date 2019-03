Til Schweiger (55) ist seit Kurzem wieder solo unterwegs! Nach nur drei Monaten Beziehung gaben der Schauspieler und seine Freundin Francesca Dutton Anfang Februar ihr Liebes-Aus bekannt – die beiden trennten sich einvernehmlich und wollen sogar versuchen, Freunde zu bleiben. Doch der frisch getrennte "Honig im Kopf"-Star muss trotz allem nicht ohne Kuscheleinheiten auskommen: Til knuddelt jetzt stattdessen mit seinen Katzen!

Auf Instagram postete der Regisseur nun eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ihn beim Schmusen mit seinen beiden Stubentigern zeigt. "Minz, Charlie & Til... Kuschelrunde", betitelte der 55-Jährige seinen Beitrag. Während viele Fans sich über diesen putzigen Anblick freuen, sind sich andere wiederum sicher: Der Kino-Darsteller hat mit Herzschmerz zu kämpfen! "Kopf hoch!" und "Die beste Medizin bei Liebeskummer!", kommentieren zwei Follower das Posting.

Die Liebe der beiden Filmproduzenten scheiterte an der ständigen Entfernung zwischen ihnen: "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie wieder", erklärte Til gegenüber Bild. Dabei war kurz vor der Trennung noch von gemeinsamen Zukunftsplänen die Rede.

Instagram / tilschweiger Schauspieler Til Schweiger, März 2019

WENN.com Til Schweiger und seine Freundin Francesca Dutton

Ot,Ibrahim/ActionPress Til Schweiger mit Francesca Dutton in Hamburg

