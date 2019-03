Ging Nadja Abd el Farrag (54) ihrem Ex Dieter Bohlen (65) wirklich fremd? Moderatorin Verona Pooth (50) veröffentlichte in der vergangenen Woche ihre Autobiografie. Unter anderem gibt sie im 272 Seiten starken Werk auch intime Details aus dem Hause Bohlen preis. Nachdem sie damals in die Villa des Pop-Titanen eingezogen war, habe sie direkt pikante Details über ihre Vorgängerin erfahren: Der Gärtner soll eine Affäre mit Dieters ehemaliger Flamme Naddel gehabt haben!

In Nimm dir alles, gib viel! Das Verona-Prinzip schreibt Verona, dass der Gärtner ein gut gebauter Mann, etwa Mitte 30, mit enger Jeans und aufgeknöpftem Hemd gewesen sei, der ihr bei der ersten Begegnung ins Ohr geflüstert habe: "Ja, Hallöchen, Popöchen." Verona habe ihm aber umgehend klar gemacht, dass sie die Neue im Hause Bohlen sei und kein Interesse an ihm hätte. Anschließend zitiert Verona den Satz, der zu Spekulationen führen könnte: "Aber Naddel und ich haben uns die ganzen Jahre auch gut verstanden", habe der attraktive Gärtner ihr zu verstehen gegeben.

Des Weiteren erzählt Verona, dass Dieter nach ihrer Trauung sogar vorgeschlagen habe, Naddel mit ins Haus zu holen und anzustellen. "Sie wäre umgänglich und sie kenne sich mit Haus und Pferden aus und würde sicher ganz toll einkaufen gehen", zitiert Verona ihren Ex-Mann in ihrem Buch.

Schalke/ActionPress Verona Feldbusch (heutige Pooth) und Dieter Bohlen in den 90er Jahren

P.Hoffmann/WENN.com Verona Pooth auf der Place to b Berlinale Party 2019

Peter Koberger / Actionpress Nadja abd el Farrag und Dieter Bohlen bei den World Music Awards in Monaco 1999

