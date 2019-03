Luke Perry (✝52) hatte vor, noch einmal zu heiraten! Ganze 16 Jahre nach dem Ehe-Aus mit seiner ersten Frau Rachel "Minnie" Sharp wollte der Beverly Hills, 90210-Star noch einmal den Bund fürs Leben eingehen. Durch seinen überraschenden Tod infolge eines Schlaganfalls wurde ihm und seiner Verlobten diese Möglichkeit jedoch genommen. Nur die wenigsten wussten, dass der Schauspieler glücklich liiert war. Daher stellen sich nun viele Fans die Frage: Wer ist die Frau, die Berichten zufolge sogar an seinem Sterbebett wachte?

Die Auserwählte des verstorbenen Serienhelden heißt Wendy Madison Bauer. Wie lange die beiden bereits ein Paar waren, ist unbekannt. 2017 zeigte sich das Pärchen zum ersten Mal bei den GLAAD Media Awards der Öffentlichkeit. Wie Bilder vom roten Teppich zeigen, trug die hübsche Brünette zu diesem Zeitpunkt noch keinen Verlobungsring. Folglich muss der Frauenschwarm wohl zu einem späteren Zeitpunkt um ihre Hand angehalten haben. Die 44-Jährige ist als Psychotherapeutin tätig und behandelt laut ihres LinkedIn-Profils Erwachsene, Jugendliche und Paare in einer Privatpraxis bei Angststörungen, Depressionen, Suizidgedanken, selbstverletzendem Verhalten, Panikattacken sowie Beziehungsproblemen.

Die Psychotherapeutin hatte sich vor ihrem Studium im selben Metier versucht wie ihr Verlobter: der Schauspielerei. Bis auf kleinere Rollen in Dr. House und "The Mentalist" sollte es mit einer Hollywood-Karriere allerdings nicht klappen. Dafür hatte sie sich umso erfolgreicher in Perrys Herz gespielt.

