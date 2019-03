Stalkerlevel 1.000! In der Vergangenheit musste sich Sängerin Taylor Swift (29) schon einige Male mit sehr anhänglichen Fans rumschlagen. Ein 22-Jähriger stieg sogar im April 2018 in ihr Anwesen in New York ein, nachdem er bereits zwei Wochen vorher versucht hatte, gewaltsam einzudringen. Für das Vergehen wurde der Mann sogar zu sechs Monaten Haft verurteilt! Doch die Strafe scheint ihn nicht zu stören – er ist schon wieder bei dem Star eingebrochen!

Der Täter wurde gegen halb drei Uhr morgens in Taylors Haus festgenommen, wie die Washington Post auf Grundlagen von Behörden berichtet. Er soll mit einer Leiter zur Terrasse im zweiten Stock des Hauses gelangt sein und hat dort eine Glastür zerbrochen, um sich Zutritt zu verschaffen. Glück im Unglück: Niemand war zur Tatzeit zu Hause!

Taylors Stalker-Erfahrungen haben ihre Spuren hinterlassen: Die "Shake It Off"-Interpretin benutzte bei einem ihrer Konzerte einen Gesichtsscanner! Das Gerät war als Bildschirm getarnt, auf dem Highlights der Proben gezeigt wurden. Fans, die sich das Material anschauten, wurde ohne Erlaubnis von Kameras erfasst. Die Aufzeichnungen wurden an eine private Sicherheitsfirma weitergeleitet, die die Gesichter mit einer Datenbank von bekannten Stalkern abglich.

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Will Alexander / WENN.com Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de