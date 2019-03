Conchita Wurst (30) gilt als Galionsfigur der LGBTQ-Bewegung! Die Kunstfigur von Thomas "Tom" Neuwirth gewann als glamouröse Powerfrau mit Vollbart 2014 sogar den Eurovision Song Contest für ihr Land Österreich. Mehrfach ergatterte sie den Amadeus Austrian Music Award, den bedeutendsten Musikpreis Österreichs. Doch jetzt soll Schluss mit dem Glamour sein. Denn Tom sagt seiner alten Conchita bye-bye – und kommt mit einem völlig neuen Look und Sound daher!

Schon Anfang 2017 hatte der 30-Jährige verkündet, er werde Conchita irgendwann "töten". Jetzt macht er offenbar ernst! Schon auf dem Wiener Opernball Ende Februar sorgte Tom für eine Überraschung: Seine lange Haarpracht hatte er abgeschnitten, er trat mit Glatze in einem weißen Kleid auf. Jetzt veröffentlichte er den neuen Song "Trash All The Glam". Dazu postete er bei Instagram eine Reihe von Bildern des dazugehörigen Musikvideos: Auf Zweien ist er im schwarzen Ganzkörper-Latexanzug zu sehen. Ein Pic zeigt ihn verhüllt vor einer Rolltreppe, über ihm hängt eine Anzeigetafel, auf der nur "Wurst" steht. Der Songtitel heißt übersetzt so viel wie "Wirf den ganzen Glamour in den Müll". Zuvor hatte der Sänger mehrere Bilder gepostet, die den Namen Tom schreiben. Alles Hinweise, dass es mit Conchita nun zu Ende geht? Die Single veröffentlichte er jedenfalls noch unter seinem Künstlernamen.

Auch musikalisch schlägt der neue Titel deutlich eine andere Richtung ein. Harte elektronische Beats ersetzen die vormals gefühlvollen Balladen wie "Rise Like A Phoenix", mit der Tom als Conchita Wurst den ESC gewonnen hatte.

Oliver Hardt / Getty Images Conchita Wurst auf dem Red Carpet der Goldenen Kamera 2018

Conchita Wurst Conchita Wurst beim Grazer Tuntenball, 2019

Sascha Steinbach/Getty Images Conchita in der Sendung "It Takes 2" in Köln

