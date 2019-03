Schwere Anschuldigungen gegen R. Kelly (52): Über 20 Jahre wurde ihm immer wieder vorgeworfen, Frauen sexuell missbraucht und sogar gefangen gehalten zu haben. Vor nur wenigen Tagen wurde der Rapper dann schließlich verhaftet. Gleich vier Frauen hatten gegen ihn ausgesagt. Doch Kelly kam nach kurzer Zeit schon wieder gegen Kaution frei. Jetzt spricht der Rapper erstmals über Lady Gaga (32), die sich für ihre Zusammenarbeit öffentlich entschuldigt hatte – und nennt sie unprofessionell!

Wie The Wrap berichtet, hatten R. Kelly und Lady Gaga vor Jahren den Song "Do What U Want" gemeinsam veröffentlicht, für den sich die Sängerin nach den aktuellen Missbrauchsvorwürfen jedoch ganz offiziell bei ihren Fans entschuldigte. Kelly ließ das nicht auf sich sitzen und gestand nun im Interview mit CBS This Morning, Lady Gaga zunächst für "ein großes Talent" gehalten zu haben. Doch das, was sie jetzt tue, fände er "unprofessionell". Er beteuerte, dass er nichts gegen sie persönlich habe. Insgesamt fände er es jedoch "bedauerlich", dass ihre "Intelligenz ein so niedriges Level erreicht hat."

Kelly plädiert in den ihm vorgeworfenen Missbrauchsfällen auf nicht schuldig. Der Sänger sagte aus, dass "so etwas jedem Künstler passieren kann". Jede Berühmtheit könne wegen so vieler verschiedener Dinge angeklagt werden.

Getty Images R. Kelly im Februar 2019

Getty Images Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Getty Images R. Kelly bei einem Auftritt im Mai 2016

