Dürfen sich die Fans von Rosenkavalier Andrej Mangold (32) bald auf eine Basketball-Rückkehr des Hotties freuen? Seit einigen Tagen lässt der Bachelor seine Follower an dem Liebesglück mit seiner Kuppelshow-Auserwählten Jenny teilhaben. So sah man die beiden Turteltauben unter anderem beim Shoppen, mit Schokomasken beim Entspannen und auch bei einem gemeinsamen Work-out. Jetzt überrascht der Sportler im Netz aber damit, dass er an seinem Basketball-Comeback arbeitet!

"Comeback in der Mache", berichtet Andrej in seiner Instagram-Story. Auch auf seinem YouTube-Kanal kann seine Community beobachten, wie er mit seinem Individual-Coach und Fitnesstrainer Paul Gudde Vollgas gibt. Das lohnt sich vor allem für die Basketball begeisterten Fans des Hannoveraners – hier können sie den Frauenschwarm nämlich über zehn Minuten lang bei der ersten Trainingseinheit begleiten. Ziel des Ganzen? "Wir wollen die Zeit nutzen, um mein Game wieder aufs Toplevel zu bringen", gesteht der 32-Jährige.

Eigentlich hatte Andrej seine Basketballkarriere 2018 beendet und steht aktuell bei keinem Verein unter Vertrag. In der Vergangenheit lief der Point Guard in der Bundesliga unter anderem für die Telekom Baskets Bonn, die BG Göttingen und s.oliver Würzburg auf. Für fünf Spiele trug er zudem das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Es wird sich zeigen, wohin die sportliche Reise noch geht!

Getty Images Jennifer Lange und Andrej Mangold bei ihrer ersten Seflie- und Autogrammstunde in Hamburg

TVNOW Andrej Mangold im "Der Bachelor"-Finale 2019

Action Press / DeFodi Basketballer Andrej Mangold

