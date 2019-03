Diesen Muskelmann wollten die männlichen Temptation Island-Kandidaten auf keinen Fall in der Nähe ihrer Freundinnen haben! In der Auftaktfolge der wohl heißesten Reality-Show Deutschlands trafen vier Paare auf eine Gruppe sexy Singles. Alex Storm war einer der ledigen Verführer, die die Freundinnen von Janis Scotti, Robin Riebling, Fabian Nickel und Salvatore Vassallo von vornherein von sich überzeugen konnten – trotzdem musste er seinen Einzug in die Villa noch einmal vertagen: Er wurde von den verunsicherten Beziehungspartnern umgehend blockiert!

Im Interview mit Promiflash bedauert der gesperrte Fitness-Fan die vorübergehende Auszeit sehr. Schließlich habe er sich mit allen gut verstanden. Dass die Partner der Ladys nicht ganz so angetan von ihm waren, kann er allerdings nachvollziehen. "Ist ja klar, dass man nicht willkürlich wählt, sondern schaut, wen man als Konkurrenten sieht. Und von der Sichtweise her habe ich mich selbstverständlich geschmeichelt gefühlt", gesteht Alex und ist sich sicher: "Sie werden mich schon nicht ohne Grund ausgewählt haben."

Vor allem Salvatore war der Beau ein Dorn im Auge, nachdem er seiner Freundin Christina Dimitriou seine Blumenkette geschenkt hatte – so brachten die Singles zum Ausdruck, welche vergebene Frau in ihr Beuteschema passt. "Der könnte gefährlich werden", bekräftigte Salva gegenüber seinen drei Sitznachbarn.

