R. Kelly (52) ist wieder in Freiheit! Der Sänger wurde am vergangenen Mittwoch bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr verhaftet. Schon im Februar wurde er wegen verschiedener Missbrauchsklagen festgenommen, kam aber wenig später auf Kaution frei. In dieser Woche kam er dann wegen nicht gezahlten Kindesunterhalt hinter Gitter. Er soll seiner Ex-Frau Andrea Kelly über 160.000 US-Dollar geschuldet haben. Diese krasse Summe hat R. Kelly jetzt bezahlt und ist deshalb wieder auf freiem Fuß!

Wie TMZ berichtet, durfte der 52-Jährige das Gefängnis am Samstagmorgen verlassen, nachdem er den Unterhalt für seine drei Kinder doch noch überwiesen hat. "Ich verspreche, dass wir alles aufklären werden. Das ist alles, was ich jetzt dazu sagen kann. Ich liebe meine Fans", erklärte Robert – wie R. Kelly mit bürgerlichem Namen heißt – bei seiner Entlassung. Laut Insidern stammen die 160.000 Dollar allerdings nicht aus Roberts eigener Tasche. Offenbar hat ihm ein noch unbekannter Gönner geholfen, das Geld aufzutreiben.

Erst vor wenigen Tagen hatte der "I believe I can fly"-Sänger in einem CBS-Interview noch seiner Ex Andrea die Schuld an den versäumten Zahlungen gegeben. Sie hatte in mehreren Interviews Gerüchte über Roberts Missbrauchsskandal geschürt – für ihn sei das der Grund, dass er nicht mehr genug Geld für den Kindesunterhalt verdiene.

SplashNews.com Musiker R. Kelly, Februar 2019

Getty Images Andrea Kelly bei einem Screening für "Surviving R. Kelly"

FayesVision/WENN.com R. Kelly bei den American Music Awards 2013

