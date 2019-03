Spieglein, Spieglein an der Wand! So ließe sich die Challenge beschreiben, der sich die Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel in der Folge am vergangenen Donnerstagabend zu stellen hatten. Nach einem prinzessinnenhaften Catwalk sollten sich die Nachwuchsmodels nämlich vor einen goldenen Spiegel stellen und sich selbst eine Liebeserklärung machen. Auch Kandidatin Theresia Fischer meisterte die Aufgabe – obwohl diese für sie offenbar besonders schwierig war!

Via Instagram veröffentlichte die Topmodel-Anwärterin nun ein Video, in welchem sie über das Thema Selbstliebe spricht. Dabei sagt sie stolz: "Ich hab wirklich zu mir gefunden!" Allerdings sei dieser Weg kein einfacher gewesen. Besonders das Mobbing während ihrer Schulzeit habe die Blondine sehr geprägt. "Wenn es losgeht, dass in der Schule jemand reinquatscht, während du was sagst, dich auslacht, Lehrer auch noch mitmachen, du gar keinen Schutz mehr findest, du anfänglich mit Papierkügelchen bespuckt wirst, irgendwann wirst du richtig bespuckt. Dann wirst du die Treppe hinunter geschubst", schildert sie diese schwere Zeit.

Auch wenn das Mobbing für Theresia hart gewesen sei, habe sie diese Erfahrung auch stärker gemacht. "Diese alte Zeit: Ich hab sie einfach hinter mir gelassen", zeigt sie sich heute stolz. Dabei habe ihr nicht zuletzt auch die operative Beinverlängerung geholfen – mit welcher die Beauty scheinbar wortwörtlich über sich selbst hinauswachsen konnte!

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige

Theresia Fischer GNTM-Kandidatin Theresia Fischer posiert für die Kamera

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de