Neuer Lebensabschnitt, neuer Look? Eva Padberg (39) wurde vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter und genießt ihr Familienglück seitdem in vollen Zügen. Erst kürzlich teilte sie ein Foto von einem Spaziergang mit ihrer Tochter. Doch die Geburt ihrer Kleinen ist nicht die einzige Veränderung in Evas Leben. Die frischgebackene Mama wagte außerdem ein haariges Umstyling: Sie trägt jetzt einen kurzen Bob – mit Pony.

"Verregnete Wochenenden sind super, um sich einen neuen Haarschnitt verpassen zu lassen", schrieb Eva zu einem Instagram-Foto, auf dem sie das Ergebnis ihres Friseurbesuchs präsentierte. Vorbild für das Make-over war offenbar Mia Wallace, die Filmfigur von Schauspielerin Uma Thurman (48) in "Pulp Fiction", denn ihren Social-Media-Beitrag kommentierte sie außerdem mit den Worten: "Ich finde heute meine innere Mia Wallace". Die 39-Jährige selbst fühlt sich offenbar pudelwohl mit dem Look und auch ihre Follower sind sich einig: Der Pony steht Eva ausgezeichnet.

Als Model ist sie natürlich daran gewöhnt, sich von Zeit zu Zeit optisch zu verändern. Ob lang oder kurz, blond oder brünett – Eva hat in Sachen Hairstyling schon so ziemlich alles durch. Den Bob trägt sie bereits seit geraumer Zeit und auch der Pony ist für sie keine Premiere. Schon 2013 überraschte sie mit dem frechen Style.

Instagram / thepberg Eva Padberg mit ihrer Tochter

United Archives GmbH /ActionPress Uma Thurman als Mia Wallace in "Pulp Fiction"

Brian Dowling/WENN.com Eva Padberg bei einem Event, Februar 2016

