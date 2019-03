Schwangerschaften hinterlassen in vielen Fällen deutliche Spuren – damit müssen auch die Stars klarkommen. Doch anscheinend gibt es eine richtige Challenge unter den Promis, die sich mit dieser Tatsache eines After-Baby-Bodys nicht abfinden wollen. So auch der englische TV-Star Amy Childs (28). Nach Töchterchen Polly vor zwei Jahren hat im vergangenen September ihr Sohn das Licht der Welt erblickt. Jetzt gab die Zweifach-Mama nach der Geburt ihrer beiden Kinder zu: Sie findet sich richtig unattraktiv!

Im Gespräch mit der Zeitschrift New! verriet Amy, dass sie momentan ihren Körper alles andere als "großartig" findet: "Ich habe noch immer zusätzliches Gewicht von der Schwangerschaft. Das in Form zu bringen, könnte noch sechs Monate oder sogar ein ganzes Jahr dauern. Ich würde nicht sagen, dass ich meine Figur liebe, weil ich es nicht tue". Amy beteuerte, man stehe in der Öffentlichkeit viel stärker unter Druck, gut auszusehen. Auf die Frage, welcher ihr Lieblingskörperteil sei, verriet die Britin: "Meine Arme, weil ich nicht so viel daran arbeiten muss."

Doch Amy hat sich schon ein passendes Trainingsprogramm zusammengestellt. "Ich habe einen Personal Trainer und ich mache alles zu Hause", erklärte sie im Interview und fügte hinzu, "Es ist ein Hardcore-Training mit Kniebeugen und Ausfallschritten."

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und ihre Kinder

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs, britischer TV-Star

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de