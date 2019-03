Ist Chethrin Schulze (26) etwa schon im Mama-Modus? Seit dem Winter vergangenen Jahres schwebt die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin mit ihrem Freund Marco Mirwald auf Wolke sieben. Bisher führte das Paar eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Dortmund, was für ihre junge Liebe nicht immer leicht war. Doch obwohl die Turteltauben auch bis jetzt nicht über ein gemeinsames Nest nachzudenken scheinen, wächst in Chethrin langsam offenbar ein ganz anderer Wunsch heran: Die Love Island-Beauty ist bereit, Mama zu werden!

Aktuell ist Marco mal wieder bei Chethrin zu Besuch in Berlin – und das Paar scheint sich nach dem dramatischen Krankenhaus-Aufenthalt des Muskelmannes endlich wieder richtig entspannen zu können. In ihrer Instagram-Story berichtete die Blondine, was sie am Wochenende mit ihrem Herzbuben geplant hat – währenddessen setzte sich dieser plötzlich auf die Lehne ihrer Couch. Sofort wurden die Mutterinstinkte bei der 26-Jährigen geweckt: "Geh da runter, du bist viel zu schwer dafür! Leute, ich schwöre es euch, ich bin bereit, Mama zu werden!" Ein kleiner Scherz von Chethrin oder ein Wink mit dem Zaunpfahl für Marco?

Zuletzt hatte es das Paar nicht gerade leicht. Chethrins bessere Hälfte war in seiner Heimat vor wenigen Wochen attackiert worden und musste daraufhin wegen des Verdachts auf eine Hirnblutung im Krankenhaus behandelt werden. Zum Glück hat der Blondschopf aber alles gut überstanden.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und Marco Mirwald

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Reality-TV-Star

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im Dezember 2018

