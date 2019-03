Was einst wie das Versprechen einer großen Karriere erschien, hat sich nicht erfüllt. Tara Reid (43), die in American Pie Jungfrau Vicky spielte, ist enttäuscht über den Verlauf ihres Werdegangs. Denn der große Erfolg ist für die 43-Jährige bisher ausgeblieben. Sie fühlt sich ungerecht behandelt, denn ihrer Ansicht nach werden anderen Schauspielerinnen wie etwa Jennifer Lawrence (28) ihre Fehler weniger nachgetragen.

"Ja, wir waren alle auf Partys, aber wer nicht? Wir alle wollen Spaß haben. Aber das sehen viele als eine schlechte Sache. So von wegen: Oh die ist verrückt geworden. Und das ist wirklich nicht gerecht", sagte sie dem britischen Mirror. Während der Blondine noch heute ihre Exzesse nachgetragen würden, kämen Kolleginnen wie Lindsay Lohan (32) und Jennifer Lawrence viel leichter davon: "Ich finde, ich habe es viel schwerer als andere. Siehe Jennifer Lawrence: Bei jedem Interview hat sie ein Bier in der Hand, aber sie kriegt deswegen keine Probleme." Wie es dazu kommen konnte, dass sie es weniger leicht hat, kann sie nicht verstehen. "Ich war ihnen allen weit voraus und dann bin ich so tief gefallen", stellte sie schließlich fest.

Doch nun scheint es bergauf zu gehen. Wie sie erzählt, wird sie in 13 Filmen mitwirken. Die Charaktere haben sich verändert, diese Herausforderung gefällt ihr. "Damals habe ich ein Mädchen gespielt und jetzt spiele ich eine Mutter. Ich bekomme die Chance, diese großartigen neuen Rollen zu spielen, meine ganze Welt hat sich verändert."

WENN.com Tara Reid bei den Cinema Audio Society Awards 2019

Getty Images Jennifer Lawrence im Februar 2019

Getty Images Tara Reid bei der Global Green Pre-Oscar Gala 2019

