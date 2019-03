Temptation Island-Star Alex Storm musste in seiner Vergangenheit schon so einiges durchmachen! Seit dem 6. März geht das durchtrainierte Model als Verführer bei der Fremdgeh-Show an den Start – schon in der Premieren-Folge wurde er allerdings von den vergebenen Jungs auf unbestimmte Zeit gesperrt. Für ihn dürfte das aber kein wirklich harter Schlag sein: Noch vor zwei Jahren hatte Alex mit viel größeren Problemen zu kämpfen!

Im Gespräch mit Boulewahr packte Alex nun über seine schwere Studienzeit aus. So wäre der heute 30-Jährige zu Beginn mehrfach fast auf der Straße gelandet! 2017 ergatterte Alex einen Studienplatz in Düsseldorf, allerdings fand er dort einfach keine Wohnung. Die ersten Wochen habe er immer wieder bei Freunden auf der Couch geschlafen oder sei für kurze Zeit in einem Wohnheim untergekommen. Als er dann endlich von einem Kollegen die Wohnung übernehmen durfte, erhielt er am Umzugstag plötzlich eine Absage – und stand auf der Straße. "Ich wusste nicht wohin, es gab keine Anlaufstelle, die mir helfen konnte. Nur weil ich mit dem Hausmeister gut klar kam, durfte ich im Keller ein paar Sachen unterstellen. Aber wo ich schlafen sollte? Ich hatte keine Ahnung", berichtete Alex im Interview. Eine Maklerin habe ihn dann kurzerhand in einer Zweier-WG untergebracht, doch auch die verließ der Influencer nach nur wenigen Wochen wieder.

Das Wohnungsdrama zog sich noch ein paar Wochen weiter, wie Alex erzählte. Erst zwei Monate, nachdem er in Düsseldorf angekommen war, habe er endlich eine Zusage bekommen. "Ich liebe die Stadt. Es ist toll hier. Aber was das Unterstützen von Studenten angeht, gerade wohnungstechnisch, gibt es einen großen Nachholbedarf. Da muss etwas passieren", fasste Alex seine Erfahrungen zusammen.

