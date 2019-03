Sie musste den Platz schon in der dritten Runde verlassen! Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams (37) trat am vergangenen Sonntag in Indian Wells bei einem Tennis-Turnier gegen die Spanierin Garbiñe Muguruza an. Doch der Wettkampf lief ganz und gar nicht, wie es sich die Sportlerin erhofft hatte: Bereits im dritten Satz musste sie geschwächt aufgeben. Aufgrund einer Viruserkrankung konnte Serena das Match nicht fortsetzen.

Zu Beginn des Turniers hatte sie noch 3 : 0 geführt, doch danach ging es der Mutter einer Tochter zunehmend schlechter. Bei einem Rückstand von 3 : 6 und 0 : 1 musste sich Serena dann krankheitsbedingt geschlagen geben und den Platz verlassen. Wie Bild schrieb, verriet sie wenig später: "Vor dem Match habe ich mich schon nicht besonders gut gefühlt, dann wurde es mit jeder Sekunde schlimmer." Laut eigener Aussage war ihr sehr schwindelig und sie fühlte sich ausgesprochen müde.

Ein offizielles Statement der Tennisspielerin zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand gibt es bislang noch nicht. Was denkt ihr: Wird sich Serena zum vorzeitigen Abbruch des Turniers öffentlich äußern? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Serena Williams, Tennis-Profi

Anzeige

Getty Images Serena Williams im März 2019 in Indian Wells

Anzeige

Getty Images Serena Williams bei einem Turnier, März 2019

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Serena bald in einem öffentlichen Statement zu Wort melden wird? Nein, das denke ich nicht! Ja, bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de