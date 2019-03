Da freut sich Vicky Leandros (66)' Mama-Herz! Die erfolgreiche Sängerin ist Mutter von drei Kindern. Tochter Milana, die aus ihrer früheren Ehe mit Enno Freiherr von Ruffin hervorging, schenkte der Musikerin im Oktober 2013 ihr erstes Enkelkind. Nun gibt es auch süße Neuigkeiten von ihrer Jüngsten: Schauspielerin Sandra von Ruffin hat sich verlobt – noch in diesem Jahr soll sie vor den Traualtar treten!

Das will Bild jetzt erfahren haben. Demnach soll der Fiction-Autor Constantin Klemm der Glückliche sein! Sandra und der 32-Jährige wurden schon mehrfach zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet – beim Berliner Place to B-Event im vergangenen Februar beispielsweise wurden die "Der Staatsanwalt"-Darstellerin und der Jurist beim Turteln beobachtet.

Mama Vicky hat sich bisher nicht zu den Verlobungs-News ihrer Tochter geäußert. Auf Sandras Social-Media-Kanälen findet sich ebenfalls kein Hinweis auf ihr Liebesglück – ihre Fans werden vermutlich auch nie ein Foto des Antrags oder des Verlobungsrings zu sehen bekommen, denn die TV-Darstellerin hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Sandra von Ruffin, Schauspielerin

Clemens Bilan/Getty Images Sandra von Ruffin in Berlin

WENN Vicky Leandros bei einem Konzert in Berlin, 2017

