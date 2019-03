Feuerspeiende Drachen, blutige Intrigen – und ziemlich viel nackte Haut. Game of Thrones ist neben dem plötzlichen Tod von Sympathieträgern auch für zahlreiche Nackt-Szenen berüchtigt. Auch Emilia Clarke (32) musste öfter mal ihre Hüllen fallen lassen, wie zum Beispiel bei der legendären Szene, als sie mit ihren Dracheneiern auf einem brennenden Scheiterhaufen ihres verstorbenen Ehemanns Khal Drogo schreitet und mit drei Drachen – und wie Gott sie schuf – aus der Asche entsteigt. Doch bereut Emilia jetzt derlei Nackedei-Szenen?

Emilia hatte in Staffel eins mehr Nackt-Szenen als alle anderen Darstellerinnen. Trocken sagt sie zu der britischen Sun: "Man musste diese Sex-Szenen sehen, sie konnten schließlich schlecht erklärt werden." Eine Konsequenz davon sei gewesen, dass Emilia auf vielen Pornoseiten auftauchte – dennoch bereut Emilia nichts. "Es gibt nicht einen Teil der Serie, zu dem ich zurückkehren und ihn ändern würde", erklärt die 32-Jährige dem Magazin. "Die Leute stellen mir die ganze Zeit die Nackt-Frage. Aber die kurze Antwort ist nein, ich würde niemals etwas ändern."

Manche Schauspielerinnen befürchten, wegen Nackt-Szenen auf eine Rolle reduziert zu werden und nur noch ähnliche Angebote zu bekommen. Bei Emilia scheint sich diese Befürchtung nicht zu bestätigen. In dem romantischen Erfolgsfilm "Ein ganzes halbes Jahr", der 2016 in den Kinos lief, behielt sie als Lou Clark ihre Kleider an.

Wiese/face to face Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

United Archives GmbH / Actionpress Emilia Clarke in "Game of Thrones"

SIPA PRESS / Action Press Emilia Clarke bei der "My Dinner with Herve"-Premiere

