Fans von Love Island sind in Aufruhr! Mike Thalassitis (✝26) wurde am Samstag tot in einem Waldstück in Essex aufgefunden. Laut seinem Manager nahm er sich das Leben. Damit ist er der zweite Kandidat der Reality-Show, der nach der Ausstrahlung gestorben ist. Vor neun Monaten wurde auch Sophie Gradon tot in ihrer Wohnung aufgefunden, vermutlich ebenfalls Suizid. Die Fans der Show erheben nun schwere Vorwürfe – und fordern die Absetzung der Datingshow.

Zwei Tode im "Love Island"-Cast sind für viele Fans zu viel. Lautstark fordern sie in den sozialen Medien, dass die bekannte Reality-TV-Show aus dem britischen Fernsehen abgesetzt wird – und beklagen die fehlende Unterstützung für die Teilnehmer. "Bitte setzt 'Love Island' ab. Es ist eine gute Show, aber sie schadet der geistigen Gesundheit der Teilnehmer und Zuschauer", schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer zeigt sich ebenso empört: "Die Show muss abgesetzt werden. Eure Nachbetreuung ist schockierend. Diese Teilnehmer benötigen eure Unterstützung."

Der Vorwurf der Fans ist nicht neu, auch Kandidaten der Show haben zuvor schon Unmut über das Format geäußert. Das Problem erklärte Ex-Teilnehmerin Zara Holland (23) der britischen The Sun: Recht schnell würden die Kandidaten durch die Sendung Aufmerksamkeit erlangen, schwimmen auf der Erfolgswelle, verdienten gutes Geld. Doch nach der Show geraten die meisten TV-Singles in Vergessenheit – oder müssten die ständigen Wiederholungen der Peinlichkeiten aus der Show ertragen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

UPPA/face to face Mike Thalassitis im Oktober 2018 in London

Instagram / sophiegradon Sophie Gradon

WENN Zara Holland im Dezember 2016



