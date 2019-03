Sie hatte offenbar Lust auf einen neuen Look! Nadine Kleins (33) Markenzeichen waren bislang ihre langen, welligen Haare in einem hellen Braunton. Doch jetzt schien die ehemalige Bachelorette mal etwas anderes ausprobieren zu wollen und überraschte ihre Fans mit einer neuen Haarfarbe. In den sozialen Medien postete die Beauty ein Video und zeigte ihren Anhängern das Ergebnis des Umstylings: Nadine trägt ihre Mähne jetzt blond!

Nadine nahm ihre Follower am Dienstag via Instagram-Story mit zu ihrem Friseurbesuch in Köln – und dort wagte sich die 33-Jährige an eine komplette Typveränderung. Die Haare des TV-Gesichts sind nun um einige Nuancen heller: "Ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um zum Friseur zu gehen und habe die Farbe etwas auffrischen lassen und das war auch bitter nötig."

Mit dem Endergebnis schien Nadine mehr als zufrieden zu sein – und zeigte sich auch gegenüber ihren Fans überglücklich über ihre aufgehellten Haare. Wie gefällt euch Nadines neue Haarfarbe? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / nadine.kln Nadine Klein

Getty Images Nadine Klein im Januar 2019 in Berlin

M Weber Nadine Klein in Berlin, Januar 2019

