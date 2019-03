Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) schwingt in der aktuellen Let's Dance-Staffel ihre Hüften über das Parkett – doch Pfunde sollen dabei keine Purzeln, im Gegenteil! Während ihrer Zeit im Dschungelcamp zu Beginn des Jahres verlor die zierliche Blondine ganze sechs Kilo – Angst, dass sie durch die vielen Übungsstunden für die Tanzshow weiter abnimmt, brauchen ihre Fans jedoch nicht zu haben: Die 30-Jährige verriet Promiflash exklusiv, dass sie seit ihrer Teilnahme sogar zugenommen hat!

"Ich bin so aufgeregt vor den Tänzen, dass ich immer Schokolade, Chips, Kekspackungen oder irgendwelche anderen Süßigkeiten dabei habe, und esse die dann immer", offenbarte sie beim bett1.de-Influencer Event. Durch den Zucker bekomme sie immer einen richtigen Energie-Kick und könne auf dem Parkett abliefern. "Dann komm ich wieder runter und brauche wieder Schokolade", fügte die ehemalige Bachelor-Kandidatin hinzu.

Ihre Naschereien hätten bereits erste Auswirkungen auf der Waage hinterlassen: "Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr in die Kleider reinpasse. Deswegen versuche ich gerade Diät zu machen, damit ich am Freitag wieder reinpasse", erklärte Evelyn.

Getty Images Evelyn Burdecki bei "Let's Dance", 2019

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov beim "Let's Dance"-Training

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

