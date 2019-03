Schon im Alter von gerade einmal drei Jahren weiß sie was sie will – und vor allem was sie nicht will! Schauspielerin Zooey Deschanel (39) ist mittlerweile stolze Mama von zwei Kids. Im Frühling 2017 brachte die New Girl-Darstellerin ihren Sohnemann Charlie zur Welt, bereits ein Jahr zuvor schlüpfte ihr Töchterchen Elsie – und die Mini-Deschanel scheint schon jetzt eine echte Fashionista zu sein. Wie Zooey in einem Interview nun mitteilte, habe ihre dreijährige Tochter in Sachen Mode ihren ganz eigenen Kopf!

Im Gespräch mit People verriet die Künstlerin: "Elsie stellt gerne ihre eigenen Outfits zusammen. Es ist schön zu sehen, wie sie sagt: 'Ich mag das hier' oder 'Ich mag das nicht' und sich auf diese Weise ausdrückt." Zooey sei beeindruckt, von der Willensstärke und dem Modebewusstsein ihres Sprösslings. "Sie will keine Jacken anziehen. Wenn es kalt ist, nicht mal einen Pullover", führte die Brünette aus. Das sei jedoch oftmals ein Streitpunkt zwischen Mama und Tochter.

Söhnchen Charlie sei allerdings noch nicht so stilbewusst wie seine große Schwester. "Er ist jetzt fast zwei Jahre alt, er interessiert sich noch nicht wirklich für seine Garderobe. Aber er ist zuckersüß", so Zooey. Eines hätten ihre beiden Kinder aber gemeinsam. "Wir haben zu Hause eine kleine Holzküche, damit spielen sie fast den ganzen Tag", gab die Beauty preis.

Getty Images Zooey Deschanel 2015

Getty Images Zooey Deschanel in Westwood

Getty Images Zooey Deschanel in Santa Monica

