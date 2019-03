Herzogin Meghan (37) wird von ihren Fans geliebt! Denn nicht nur mit ihrer leidenschaftlichen und freundlichen Art, sondern auch mit ihrem Sinn für Mode konnte der royale Neuzugang bereits so einige Bewunderer um sich scharen. Eine US-Amerikanerin aber scheint von der Frau an Prinz Harrys (34) Seite in besonderem Maße beeindruckt zu sein. Die Texanerin möchte zum Ebenbild ihres royalen Idols werden – und scheut hierfür offenbar auch keine Kosten!

Das US-amerikanische Nachrichtenportal Entertainment Tonight traf die Frau, die ihre Bewunderung für Meghan ganz offensichtlich auf die Spitze treibt: Xochytl Greer. Im Interview verriet die Texanerin dem Nachrichtenportal, dass sie insgesamt bereits 30.000 US-Dollar in Schönheitsoperationen investiert habe, um genau so auszusehen, wie die Herzogin von Sussex. "Sie ist wie unsere eigene, amerikanische Prinzessin, nicht wahr? Deshalb liebe ich es!", erklärte Xochytl die Motivation hinter ihrer optischen Verwandlung.

Ob Xochytl mit dem Ergebnis der Beauty-OPs wohl zufrieden ist? Offenbar ja. "Da ist Mama im Fernsehen! Das ist Mama", sage nämlich sogar ihre zweijährige Tochter, wenn die wahre Meghan im Hause Greer über den TV-Bildschirm flimmert.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

Instagram / iamxochigreer Xochytl Greer im Januar 2019

Getty Images Herzogin Meghan im Februar 2019 in Rabat

