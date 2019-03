Die Figur der Minnie Maus hat seit mehr als 90 Jahren kein bisschen an Berühmtheit eingebüßt! Zusammen mit ihrem Liebsten Micky Maus gehört sie zu den bekanntesten Cartoon-Charakteren der Welt. Nicht ohne Grund haben die beiden mittlerweile einen Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. Aber damit nicht genug: Die Disney-Kultfigur Minnie hat jetzt auch einen eigenen Social Media-Account!

Am 25. März ging die Instagram-Seite der Comic-Figur online und ist schon mit ein paar süßen Posts bestückt. Das allererste Pic zeigt eine lächelnde Minnie in einem blauen Rock mit weißen Punkten, gelben Schuhen und roter Schleife im Haar. "Von mir, für euch alle! Folgt mir für mehr Spaß... und Punkte", schreibt Minnie darunter. Und natürlich ist sie auch mit ihrem Liebsten Micky auf einem Post zu entdecken, darunter stehen folgende putzige Zeilen: "Es ist mir wichtig, das Leben mit denen zu verbringen, die ich liebe." So kurz nach dem Start der Seite sind viele User bereits hellauf begeistert von dem Neuling: "Willkommen, meine Liebe! Ich freue mich, dass du dich uns anschließt", heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

Wie sehr Minnie als niedliche Legende Ruhm erlangte, wurde bereits bei den Feierlichkeiten zu ihrem "Walk of Fame"-Stern deutlich: Sogar Model Heidi Klum (45) und Sängerin Katy Perry (34) ließen es sich im vergangenen Jahr nicht nehmen, diesen Moment mit Minnie zu feiern. "Es ist eine besondere Gabe, so vielen Menschen Freude zu bereiten. Und sie macht das mit einem mühelosen Wimpernschlag, nicht wahr, meine Liebe?", sagte Katy damals in einer Ansprache.

