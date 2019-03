In guten wie in schlechten Zeiten – dieses Versprechen gaben sich Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) als sie ihre Liebe vor wenigen Monaten mit dem Jawort krönten. Der "Sorry"-Interpret sorgte vergangenen Dienstag jedoch für Aufsehen, weil er in seiner Antwort auf einen Fan-Kommentar im Netz schrieb, dass er seine Ex Selena Gomez (26) immer lieben werde. Auch nach diesem Zwischenfall steht Hailey weiterhin hinter ihrem Mann! Am Mittwoch wurde das Model in der Öffentlichkeit gesichtet und auch dort bewies sie: Hailey und Justin sind immer noch ein Dream-Team.

Auf Bildern, die Hollwood Life vorliegen, verlässt die 22-Jährige gerade ihr Pilates-Studio – mit einem Accessoire, das Bände spricht: Neben einem Sport-BH, leuchtend grünen Shorts und einem um die Taille gebundenen Sweatshirt, trägt Justins Auserwählte nämlich eine schwarze Baseball-Cap mit der Aufschrift "Bieber". Mit diesem Statement weist sie alle Kritiker in die Schranken und zeigt deutlich: Sie ist nach wie vor stolz darauf, mit ihm verheiratet zu sein.

Doch nicht nur Hailey hält an ihrer Ehe fest, auch Justin bekennt sich weiterhin zu seiner Liebsten. "Hailey ist meine Braut. Wenn du das nicht magst oder unterstützt, bedeutet das, dass du mich nicht unterstützt. Und wenn du mich nicht unterstützt, bist du weder ein Fan noch ein guter Mensch", lautete Justins Reaktion auf die Nachricht seines Instagram-Followers weiter.

Getty Images Justin und Hailey Bieber 2018 in New York

IMP Features Justin Bieber im März 2019 in New York

Getty Images / Pascal Le Segretain Selena Gomez und Justin Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2011

