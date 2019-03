Sharon Berlinghoff hatte ihren ersten Kuss als Vivien Köhler! Seit Juli 2018 flimmert die Schauspielerin in ihrer Rolle bei Unter uns über die TV-Bildschirme. In den vergangenen Monaten durfte ihre Serienfigur bereits so einige Abenteuer erleben, wobei diese Ereignisse eher actionreich als romantisch waren. Dies änderte sich aber in der Folge vom 24. März 2019: Conor (Yannik Meyer) verpasste Vivien einen dicken Schmatzer! Wie der Dreh dieser Kuss-Szene für die Darstellerin wohl war?

In einem Interview mit RTL berichtete Sharon: "Es war mein erster Kuss überhaupt vor der Kamera!" Daher sei sie am Set ziemlich nervös gewesen. "Ich hatte mit Yannik einen guten Spielpartner an der Seite, da wir uns im wahren Leben auch freundschaftlich sehr gut verstehen", erzählte sie über die Herausforderung, die sie positiv in Erinnerung behalten hat.

Obwohl Küsse auf der Mattscheibe in der Regel romantisch wirken, bedeuten sie für die Akteure vor der Kamera Arbeit, wie Sharon betont: "Es stehen mindestens zwölf Leute um einen herum." Außerdem habe ihr der Dreh eine Menge Konzentration abverlangt. "Es hat wirklich nichts Romantisches an sich", lautete ihr Fazit.

TVNOW / Stefan Behrens Vivien Köhler (Sharon Berlinghoff) und Conor Weigel (Yannik Meyer) bei "Unter uns"

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Yannik Meyer, Schauspieler

Anzeige

TVNOW / Bernd Jaworek Sharon Berlinghoff, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de