Wagen sie jetzt den nächsten Schritt? Im Oktober vergangenen Jahres hatte Camila Mendes (24) ihre Beziehung endlich öffentlich gemacht: Die Schauspielerin hat ihr Herz an ihren Riverdale-Kollegen Charles Melton (28) verloren. Seitdem geben die beiden immer wieder kleine Einblicke in ihren Alltag als frisch verliebtes Pärchen. Könnten jetzt bald Bilder aus dem ersten gemeinsamen Liebesnest folgen? Camila wurde mit schwerem Gepäck vor Charles Wohnung gesichtet!

Paparazzi erwischten die beiden Serien-Stars am Dienstag in Vancouver vor den vier Wänden des 28-Jährigen. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail veröffentlichte, sind aber nicht die legeren und stylischen Outfits der beiden die Hingucker, sondern die vollgepackten Taschen! Während Camila selbst mit zwei Reisetaschen und einem dicken Lächeln fotografiert wurde, hantierte ihr Schatz gleich mit zwei riesigen Rollkoffern und einer weiteren großen Tasche. Hat die 24-Jährige etwa ihre sieben Sachen gepackt und ist zu ihrem Liebsten gezogen? Die beiden Netflix-Lieblinge äußerten sich bisher noch nicht dazu.

Während Camila und Charles ihre Follower ab und an mit Schnappschüssen versorgen, halten sie sich mit Äußerungen über ihre Liebe zurück. Eine Sache konnte Camila dann aber doch nicht für sich behalten: Sie offenbarte, wieso ihr Schatz sie "Baby-Drache" nennt. "Ich kann manchmal etwas wild sein, aber eher so die niedliche Art von 'wild'", sagte sie in der Talkshow Busy Tonight.

Sheri Determan/WENN.com Camila Mendes und Charles Melton bei der GQ Men Of The Year Party, 2018

Instagram / camimendes Camila Mendes und Charles Melton, "Riverdale"-Darsteller

Instagram / camimendes Camila Mendes und Charles Melton, "Riverdale"-Stars

