Wer ist für den Tod von Nipsey Hussle (✝33) verantwortlich? Der Rapper wurde am vergangenen Sonntag in Los Angeles vor seinem Modegeschäft von einem bisher unbekannten Mann auf offener Straße erschossen. Die tragischen Vorkommnisse sollen ihren Ursprung in Bandenrivalitäten haben. Einige Fans des Musikers glauben jedoch, dass das Ableben des Künstlers ganz andere Gründe hat: Sie vermuten, dass die US-Regierung Nipsey loswerden wollte.

Auf Twitter sind sich einige Verschwörungstheoretiker sicher, dass der 33-Jährige für seine Arbeit an einer Dokumentation über Dr. Sebi sterben musste. Der selbst ernannte AIDS-Heiler soll angeblich von amerikanischen Konzernen umgebracht worden sein, die um ihre Profite gefürchtet haben sollen. Offiziell starb er 2016 an Komplikationen bei einer Lungenentzündung. "Das FBI hat Nipsey getötet! Er hat seit zwei Jahren an einer Sebi-Doku gearbeitet. Auf dieser Tat steht ganz groß Regierung geschrieben", spekulierte ein User.

Tatsächlich möchte nun ein anderer Star die Arbeit des "Victory Lap"-Interpreten fortführen. Das bestätigte Nick Cannon via Instagram. Seinen Fans scheint das jedoch große Sorgen zu machen. "Wir müssen Nick Cannon jetzt um jeden Preis beschützen", zeigte sich ein User besorgt.

ActionPress Nipsey Hussle, Rapper

Getty Images Nipsey Hussle bei der Pre-Grammy Party im NoMad Hotel, 2019

Getty Images Nipsey Hussle, Rapper



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de