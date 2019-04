Ihr Liebesleben ist anscheinend voller Bewegung: Kourtney Kardashian (39) ist dafür bekannt, in puncto Beziehung nichts anbrennen zu lassen. Bis vor einigen Monaten datete die älteste Kardashian-Schwester noch den 18 Jahre jüngeren Luka Sabbat – mittlerweile hat sich das Reality-Sternchen offenbar neu verguckt: Vor ein paar Tagen wurde Kourtney mit einem Mann an ihrer Seite beim Gang in eine Kirche gesichtet!

Am Sonntag begleitete der 23-jährige Sänger Harry Hudson die dreifache Mutter zu Kanye Wests (41) Sonntagsmesse in Calabasas. Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden auf dem Weg zum Kircheneingang. Später verließen sie zusammen mit Kourtneys Schwester Khloe (34) das Gebäude und wirkten dabei entspannt. Wie Radar Online berichtet, habe die 39-Jährige ziemlich viel Spaß mit ihrem neuen Toyboy gehabt. Harry soll sich auch gut mit den Kids der Influencerin verstanden haben.

Dass Kourtney derzeit angeblich einen Partner hat, kommt ziemlich überraschend. Noch vor einem Monat wurde dem Keeping up with the Kardashians-Star eine Liebelei mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker (43) nachgesagt. Glaubt ihr, das TV-Gesicht ist wirklich wieder in festen Händen? Stimmt ab!

MEGA Harry Hudson und Kourtney Kardashian im März 2019

Anzeige

Snorlax / MEGA Harry Hudson und Khloe Kardashian in Calabasas

Anzeige

Ethan Miller/Getty Images Schlagzeuger Travis Barker im Mai 2018 in Las Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de