Tristan Thompson (28) bekommt die Konsequenzen seines Handelns zu spüren! Der Sport-Star soll seine Freundin Khloe Kardashian (34) erneut betrogen haben – ausgerechnet am Valentinstag habe der 28-Jährige mit Jordyn Woods (21), der BFF von Khloes Halbschwester Kylie Jenner (21), rumgeknutscht! Ein Fehltritt, den Khloe dem Basketballer angeblich nicht verzeihen konnte: Sie soll sich daraufhin endgültig von ihm getrennt haben. Auch die Fans des Reality-Stars scheinen noch mächtig sauer auf Tristan zu sein, denn während eines Basketballspiels haben sie ihn nun tatsächlich ausgebuht!

Am Samstag spielten die Cleveland Cavaliers gegen die Los Angeles Clippers im Staples Center in Los Angeles. Tristan versuchte dabei alles, um seine Cavaliers nach vorne zu bringen – doch anstatt Körbe zu werfen, bekam er den Unmut des Publikums zu spüren! Wie in einem von TMZ veröffentlichten Video zu sehen ist, stand Tristan kurz vor einem Wurf, als die Zuschauer plötzlich "Khloe, Khloe, Khloe" riefen. Die unvorhergesehene Reaktion des Publikums verwirrte den Profi-Sportler anscheinend so sehr, dass er danach gleich zwei Würfe hintereinander versemmelte.

Neben Tristan und Khloes Beziehung soll auch Jordyns langjährige Freundschaft mit Kylie aufgrund der Geschehnisse in die Brüche gegangen sein. Die Mädels, die vorher unzertrennlich waren, wurden seitdem nie wieder zusammen gesichtet. Das Model soll sogar aus dem Haus der Selfmade-Milliardärin ausgezogen sein!

SplashNews.com Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Getty Images Tristan Thompson 2018 in Minnesota

Getty Images Jordyn Woods

