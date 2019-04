Johnny Depp (55) trauert um einen langjährigen Freund und Weggefährten: Sein Bodyguard Jerry Judge ist tot! Fast 20 Jahre lang sorgte der Brite an der Seite des Schauspielers für dessen Sicherheit, war dabei sogar in einigen seiner Filme der Fluch der Karibik-Reihe und weiteren Streifen wie "Sweeney Todd" zu sehen. Auch im Gerichtsstreit um Johnnys Ex Amber Heard (32) spielte der Leibwächter eine gewichtige Rolle. Nun wurde unerwartet sein Tod vermeldet.

Sein eigenes Security-Unternehmen bestätigte den Tod am Freitag in einem Twitter-Statement. Woran Jerry gestorben ist, wurde dabei nicht verraten. Auch persönliche Details wie Alter, Familienstand und mögliche Kinder sind nicht bekannt – Standard im Bodyguard-Business, um die Sicherheit der Personenschützer zu garantieren. "Sie waren Mr. Security im Unterhaltungsgeschäft in Großbritannien. Ein einmaliger, netter Kerl mit einem Löwenherz, ein großartiger Freund über viele Jahre. [...] Johnny Depp und alle, die Jerry kannten, haben einen unersetzbaren Freund verloren", heißt es auf dem Profil. Johnny selbst hat sich bislang nicht zum Verlust seines Freundes geäußert.

Als einer der engsten Vertrauten des Hollywood-Stars war Jerry auch an jenem Tag anwesend, an dem Johnny seine Ex-Frau tätlich angegriffen haben soll. Damals behauptete Amber, Jerry um Hilfe gebeten und mit einem Anruf bei der Polizei gedroht zu haben. Der Bodyguard des Beschuldigten sagte später wiederum aus, Amber habe den Gewalt-Vorfall inszeniert und sei niemals angegriffen worden. Inzwischen soll es genügend Beweise geben, die die Unschuld ihres Verflossenen untermauern. Erst kürzlich ging der Rechtsstreit in eine neue Runde.

WENN Johnny Depp und sein Bodyguard Jerry Judge am Set von "The Rum Diary"

Jason Merritt / Getty Images Amber Heard und Johnny Depp bei der Palm Springs International Film Festival Awards Gala

Getty Images Johnny Depp und sein Leibwächter Jerry Judge 2015 in Brisbane



