Eigentlich sollte es für Glanz und Glamour stehen, doch bei einigen Fans hat das neue Promobild der 16. Staffel von Keeping up with the Kardashians eher Häme ausgelöst. Sie glauben, das Pic wurde nachbearbeitet – und dabei soll einiges mächtig schief gelaufen sein. An einer Stelle der Aufnahme hängen sich die Beobachter besonders auf. Denn irgendwie scheint etwas Wesentliches verloren gegangen zu sein: Khloe Kardashians (34) halber Körper!

Auf Instagram postete Kim Kardashian (38) das Promobild zur spektakulären neuen Staffel. In den neuen Folgen werden die dramatischen Ereignisse um den Fremdgeh-Skandal von Tristan Thompson (28) und Jordyn Woods (21) zu sehen sein. Auf dem Bild sind neben Kim die Girls des KarJenner-Clans zu sehen: Khloe und Kourtney Kardashian (39) sowie Kylie (21), Kendall (23) und Mutter Kris Jenner (63). Die sechs Reality-Stars posieren in glitzernden Kleidern auf Seidenlaken. Doch Fans wittern einen Photoshop-Fail: Denn auf der linken Seite des Bildes scheint nur Khloes Torso zu existieren und ein Fan erkennt an Kourtneys Fuß sogar sechs Zehen: "Die Bildbearbeitung auf diesem Foto ist so schlecht, dass ich es nicht glauben kann. Die Hälfte von Khloes Körper fehlt, Kendall sieht aus, als würde sie in der Luft schweben und Kourtney hat sechs Zehen."

Schon der Trailer für die neue Season des Reality-Formats war in aller Munde. Denn unter anderem sehen die Fans eine vollkommen aufgelöste Khloe, die "Meine Familie wurde zerstört", schluchzt. Seit dem Untreue-Skandal soll der gesamte Klan Jordyn die Freundschaft gekündigt haben. Die soll allerdings noch immer auf eine Versöhnung hoffen...

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner und Kourtney Kardashian

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian in Los Angeles 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de