Will Kanye West (41) so die Reality-Show retten? Keeping up with the Kardashians fiel im Verlauf von Staffel 15 in ein tiefes Quotenloch. Während zu Anfang im August 2018 noch rund 1,3 Millionen Zuschauer die heißen Reality-Girls vor den Bildschirmen begleiteten, waren zum Staffelfinale nur noch rund 850.000 übrig. Mit Staffel 16 soll es nun wieder aufwärts gehen, und dafür ist den Beteiligten wohl jedes Mittel recht – vielleicht auch Kanyes berüchtigtes Interview?

Eigentlich hatte sich Kims Gatte bisher immer zurückgehalten. Doch zum Staffel-Auftakt traute sich der 41-Jährige erstmals vor die Kamera und gab ein Interview! Warum der Sinneswandel? Offenbar sollte er KUWTK vor dem Versinken in die absolute Bedeutungslosigkeit retten. Dafür bekomme Kanye nun eine neue Rolle, erzählt ein Insider Radar Online: "Kanye hat die kreative Kontrolle über den Inhalt von Staffel 16, deswegen haben die Zuschauer eine ganz andere Art der Produktion beim Staffelauftakt gesehen." Das gehe natürlich nicht ohne Kris Jenner (63), Kopf und Managerin der Kardashians: "Kris hat entschieden, ihm etwas die Zügel zu überlassen, und sie betet einfach dafür, dass seine Visionen die Einschaltquoten ankurbeln! Er meint, es müssten sich bestimmte Dinge ändern, und sie stellt ihre eigenen Vorstellungen zunächst zurück, um ihn einsteigen zu lassen."

In dem kuriosen Interview zum Staffelauftakt hatte Kanye seine Familie mit den Superhelden aus dem Disney-Animationsspaß "Die Unglaublichen" verglichen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

Getty Images Kanye West (l.) mit seiner Tochter North, 2015

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Show

