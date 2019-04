Der Game of Thrones-Countdown läuft! Am Sonntagabend strahlt der US-Sender HBO die erste Folge des großen Fantasy-Finales in den Vereinigten Staaten aus. In Deutschland ist der Anfang vom Ende ab Montag auf Sky zu sehen – und die Fans fiebern der achten und letzten Staffel von "Game of Thrones" schon sehnsüchtig entgegen. Die Schauspieler der Serie wissen natürlich, wie alles endet und Nikolaj Coster-Waldau (48) alias Jaime Lannister verrät: Das Ende ist sehr zufriedenstellend!

Bei seinem Auftritt in Jimmy Kimmels (51) Show kommen der Moderator und der 48-Jährige natürlich schnell auf den Punkt: Wer sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron? Da Nikolaj nichts verraten darf, liest ihm Jimmy mehrere Fan-Theorien aus dem Internet vor und studiert haargenau die Reaktion des Stars. Der ließ sich allerdings nichts anmerken und offenbarte stattdessen: Das Ende werde "sehr zufriedenstellend" – aber dabei auch traurig, fügte er hinzu. Nikolaj wisse bereits seit vergangenem Juni, was auf die GoT-Charaktere zukäme. "Als ich es das erste Mal gelesen habe, hat es mich komplett umgehauen", sagte der gebürtige Däne.

Er hatte sich damals sofort an die Macher der Serie gewandt und ihnen geschrieben: "Ich weiß wirklich nicht, wie ihr das gemacht habt, aber ich kann mir kein besseres Ende für diese Show vorstellen." Bezüglich der vielen Fan-Theorien, die durch das Internet geistern, erklärte Nikolaj außerdem, er habe viele gelesen und einiges hätte wohl auch gestimmt, doch habe bisher "niemand das große Ganze" gesehen.

Wiese/face to face / ActionPress Nikolaj Coster-Waldau als Jamie Lannister in "Game of Thrones"

WENN Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lannister und Lena Headey als Cersei Lannister in "Game of Thrones"

Getty Images Nikolaj Coster-Waldau, "Game of Thrones"-Schauspieler

