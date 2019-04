Hat Rapper G-Eazy (29) die nächste Beauty am Start? Vor wenigen Monaten hatten er und Sängerin Halsey (24) sich nach einer kurzweiligen Romanze getrennt. Daraufhin wurde der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Gerald Earl Gillum heißt, im November mit einer Schönheit namens Christina Roseann in Verbindung gebracht. Anfang 2019 sorgte dann ein Insta-Flirt für Spekulationen, ob der Rapper es auf ein Victoria's Secret-Model abgesehen hätte – und diese Bilder scheinen das jetzt zu bestätigen!

Wie Daily Mail berichtet, wurde der Star am Mittwoch in den frühen Morgenstunden Hand in Hand mit dem Model Yasmin Wijnaldum (20) gesehen. Im letzten Jahr war die 20-Jährige Teil der Victoria's Secret-Show und schritt auch schon für Prada und Versace über den Laufsteg. Doch die beiden hielten nicht nur Händchen, ihre Outfits schienen ideal aufeinander abgestimmt. Ganz nach dem Motto: All Black. Yasmins zierliche Taille kam in ihrem engen Wickeltop dabei besonders gut zur Geltung. Die Haare trug sie schlicht zu einem Pferdeschwanz gebunden.

G-Eazy setzte zwar auch ganz auf Schwarz, verlieh seinem Look durch eine weite Lederjacke aber noch einen coolen Touch. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie er die junge Beauty an der Hand an den Paparazzi vorbeiführt.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Halsey und G-Eazy bei den HeartRadio Music Awards 2018

Anzeige

MEGA Yasmin Wijnaldum und G-Eazy im April 2019

Anzeige

MEGA Yasmin Wijnaldum in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de