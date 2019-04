Familien-Reunion im Hause Kardashian-Thompson! Baby True (1), die Tochter von Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (28), ist am vergangenen Wochenende ein Jahr alt geworden. Das musste natürlich groß gefeiert werden: Reality-Mama Khloe fuhr dick auf, es gab unzählige Luftballons, ganz viel Süßkram, ein Einhorn-Pony – und einen Überraschungsgast! Papa Tristan ließ es sich nicht nehmen, Trues ersten B-Day zu zelebrieren – dabei war bis zuletzt nicht ganz klar, ob er überhaupt dabei sein wird …

Kurz vor ihrem Ehrentag zog es Tristan nämlich nach Kanada: Dort wollte sich der Basketballstar von der NBA-Saison erholen. Außerdem stehen Khloe und ihr Ex nach seinem Seitensprung mit Jordyn Woods (21) noch immer auf Kriegsfuß – der 28-Jährige soll sein Töchterchen seitdem nicht mal mehr besucht haben. Doch True zuliebe scheint sich das Elternpaar am Riemen gerissen zu haben: Khloes Instagram-Story zeigt die drei bei bester Laune – und es sah ganz so aus, als seien die Sorgen der letzten Wochen wie weggeblasen.

Um zu verdeutlichen, wie stolz Tristan auf seinen Nachwuchs ist, brachte er seine Liebe via Instagram zum Ausdruck: "Du bist wahrlich perfekt. Mein Babygirl ist ein Jahr alt geworden. Man, wie schnell die Zeit vergeht, aber ich liebe jede Minute mit dir", schwärmte der Sportler und freute sich offenbar auf die kommenden Tage: "Ich kann es gar nicht abwarten, mit dir zu Hause rumzusitzen und 'König der Löwen' oder 'Paw Patrol' zu schauen."

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tochter True Thompson an ihrem ersten Geburtstag

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Baby True und Khloe Kardashian, April 2019

Instagram / realtristan13 True und Tristan Thompson

