Seit Juli vergangenen Jahres gehen John Cena (41) und Nikki Bella (35) endgültig getrennte Wege. Doch die beiden betonten seitdem regelmäßig, noch nicht ganz über ihre Ex-Partner hinweg zu sein. Nachdem sich die Wrestlerin allerdings turtelnd mit einem anderen Mann zeigte, wurde auch der Schauspieler verliebt mit einer neuen Frau an seiner Seite erwischt. Doch die Gefühlswelt von John scheint Kopf zu stehen: Er meldete sich jetzt mit kryptischen Worten im Netz!

“Statt zu versuchen, die richtige Person zu finden, versuche, die richtige Person zu sein”, schrieb der Wrestler auf seinem Twitter-Account. Dabei beließ es der 41-Jährige allerdings nicht – er hatte noch einen weiteren Rat für seine Community. “Komm’ an einen Punkt, an dem du dich selbst liebst und du wirst wahrscheinlich von der Gesellschaft, von der du dich entschieden hast, sie zu behalten, überrascht sein”, erklärte John. Ob er damit sein eigenes chaotisches Liebesleben beschreibt, behielt der Sportler allerdings für sich.

Kurz bevor sich John glücklich mit der Ingenieurin Shay Shariatzadeh – die seiner Ex zum Verwechseln ähnlich sieht – nach einem vierstündigen Date in Vancouver gezeigt hatte, war Nikki alles andere als begeistert von der Idee, dass ihr Verflossener wieder sein Herz verlieren könnte. Die Reality-Darstellerin betonte in ihrer Show “Total Bellas”, dass es sie “umbringen” würde, John mit einer anderen zu sehen.

Matt Winkelmeyer / Getty Images Nikki Bella und John Cena

Getty Images John Cena in New York City

Rachel Murray / Freier Fotograf John Cena und Nikki Bella bei der Premiere von "Daddy's Home 2" in Westwood

