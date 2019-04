Will Smith (50) kam bei seinen Fans nicht besonders gut an! Der Schauspieler verkörpert in dem Disney-Remake von "Aladdin" den Charakter des Dschinni. Als der Trailer im Februar herauskam, konnten viele ihr Schmunzeln nicht verkneifen. Der blaue Flaschengeist alias Will schien den Machern in ihren Augen nicht besonders gelungen und sorgte im Netz sogar für einige lustige Kommentare. Doch wie nimmt Will die Fan-Reaktion auf?

"Es war sehr witzig", nimmt der Star es im Interview mit Empire gelassen. Allerdings müsse er sich immer noch daran gewöhnen, dass im Netz schnell mal etwas kritisch betrachtet und mitunter sogar zerrissen werden würde. "Ich kam in einer Zeit auf, in der es kein Internet gab. Es ist eine neue Sache, die ich versuche in den Griff zu bekommen", gesteht der "Men in Black"-Darsteller. Doch Will kann beruhigt aufatmen – die negativen Rückmeldungen nahmen ab, nachdem der neueste Trailer zum Streifen veröffentlicht wurde.

Fans, die vom blauen Will einfach nicht überzeugt sind, können den 50-Jährigen bald in seiner natürlichen Form auf der Leinwand sehen: Der "Prinz von Bel-Air"-Star wird die männliche Hauptrolle in "King Richard" spielen. In dem Film geht es um die Geschichte der Tennis-Spielerinnen Serena (37) und Venus Williams (38).

(c) 2019 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved. Will Smith in "Aladdin"

Getty Images Schauspieler Will Smith

Matthew Stockman / Getty Images Venus und Serena Williams bei den French Open 2018

