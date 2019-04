Gibt es bei Kourtney Kardashian (40) und Younes Bendjima (25) doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback? Das Paar hatte sich nach rund einem Jahr Beziehung im vergangenen Sommer getrennt – angeblich, weil das Male-Model durch die Turtelei mit dem Reality-Sternchen seine Karriere pushen wollte. Seitdem kursieren immer wieder Gerüchte, dass die beiden ihrer Liebe doch noch eine Chance geben wollen. Besonders Kourt soll ihren Ex sehr vermissen.

Auch neun Monate nach der Trennung soll die Beauty noch an ihrem einstigen Lover hängen. Tatsächlich sollen sich die zwei wieder angenähert haben. Als die Ex von Scott Disick (35) kürzlich ein sexy Foto im Netz gepostet hatte, kommentierte Younes das Pic und so nahmen sie wieder Kontakt miteinander auf. "Dieser kurze Flirt führte dazu, dass sie wieder miteinander reden. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihn sehr vermisst", verriet ein Insider gegenüber Radar Online. Der Hottie war sogar auf Kourts Geburtstagsparty. Das beweisen verschiedene Insta-Pics anderer Gäste.

Die 40-Jährige versuche zwar eine unabhängige Single-Lady zu sein – aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. "Sie wird nicht so tun, als hätte sie keine starken Gefühle mehr für ihn, denn die hat sie", erklärte die anonyme Quelle weiter. Ihren Schwestern habe sie sich bereits anvertraut und ihnen gegenüber zugegeben, dass sie ihn unbedingt zurückhaben will.

Neil Warner / Splash News Kourtney Kardashian und Younes Bendjima im Urlaub in Paris

Getty Images Kourtney Kardashian im Februar 2019

WENN.com Younes Bendjima und Kourtney Kardashian im April 2018

