Ob Heidi Klum (45) diesen Reise-Trick auch anwendet? Die Germany's next Topmodel-Chefin sorgt aktuell mit ihrem Deutschland-Besuch für Furore: Erst am Donnerstag besuchte sie mit ihrem Verlobten Tom (29) und dessen Bruder Bill Kaulitz (29) eine Preisverleihung in München. Um zumindest ein bisschen Privatsphäre auf dem Trip zu haben, griff das Trio womöglich auf das übliche Vorgehen der Zwillinge zurück: Bill und Tom reisen stets inkognito – und ihre Wahlnamen haben mit ihrer Vergangenheit zu tun!

Die Tokio Hotel-Musiker greifen nicht etwa auf fiktive Identitäten wie Max Mustermann zurück, sondern denken an frühere Klassenkameraden, verrieten sie dem MDR. "Bei Tom und mir ist das so, dass wir immer Decknamen haben, wenn wir ins Hotel einchecken", erklärte Bill. Gut möglich, dass er und seine turtelnden Begleiter diesen Trick auch auf ihrer aktuellen Reise angewandt haben. Immerhin verbrachten die drei vor ihrem Carpet-Auftritt noch ein paar entspannte Stunden in München.

Auf dem roten Teppich strahlten Heidi, Tom und Bill dann ganz offen in die Kameras der Fotografen und Presseteams. Ein Auftritt, der auch die anderen Gäste begeisterte: "Sie sind anbetungswürdig schön und sie sind so cool und sie sehen so glücklich aus! Man möchte sich eine Scheibe von dem Glück abschneiden", schwärmte beispielsweise Sängerin Jasmin Wagner (39) im Promiflash-Interview.

Sebastian Reuter/Getty Images for H&M Musiker Tom und Bill Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz (v.l.) in München

P.Hoffmann/WENN.com Jasmin Wagner bei den About You Awards 2019 in München

