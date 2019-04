Für die britischen Royals gibt es heute gleich doppelt Anlass zum Feiern! Der Geburtstag von Queen Elizabeth II. (93) fällt in diesem Jahr auf den Ostersonntag. Stolze 93 Jahre ist das Oberhaupt Großbritanniens inzwischen auf der Welt. Klar, dass es dazu einige Gratulationen gibt. Nicht nur persönlich, sondern auch im Netz spricht die Familie der Königin ihre Glückwünsche aus – ein Paar sorgt dabei allerdings für besonderes Aufsehen!

Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) gratulieren auf ihrem erst vor Kurzem eröffneten eigenen Instagram-Account mit den betont saloppen Zeilen: "Herzlichen Glückwunsch, Ihre Majestät, Ma'am, Granny. Wir wünschen dir den wunderbarsten Tag! Harry und Meghan." Damit heben sich die Bald-Eltern vollkommen vom Rest der royalen Familie ab, der es mit den Geburtstagswünschen deutlich formeller hält. So postet der Kensington Royal-Account im Namen von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) auf Twitter: "Wir wünschen Ihrer Majestät, der Queen, einen sehr glücklichen 93. Geburtstag!"

Auch Prinz Charles (70) und Gattin Camilla (71) bleiben mit ihren Worten ganz bei der königlichen Etikette: "Herzlichen Glückwunsch an Ihre Majestät, die Queen, zum 93. Geburtstag." Ob die Queen erfreut ist über den lockeren Ton von Harry und Meghan? Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Arthur Edwards/The Sun/Empics, Actionpress Queen Elizabeth II. in Windsor

Anzeige

ActionPress Prinz William und Herzogin Kate bei der St. Patrick's Day-Parade in Hounslow, London 2019

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles in Wales

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de